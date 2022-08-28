«Проживаю нелегкий этап»: Костенко ответила на обвинения в изменах и эскорте

Фото: t.me/tarasovfamily

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко возмутилась посыпавшимися на нее обвинениям в социальных сетях.

По ее словам, фанаты начали ей отправлять снимки похожих на нее обнаженных девушек с сайтов для взрослых, обвиняя в изменах мужу и эскорте.

— Последние события выбивают меня из колеи. Я проживаю нелегкий этап в своей жизни, никого не трогаю, не обсуждаю, никак не комментирую. Вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий и угроз. Под каждой фотографией извергается вулкан яда. Достали уже, вот реально, — заявила Костенко.

Также модель отметила, что шквал хейта начался после комментария одной знаменитости. При этом она не уточнила имя этого человека, передает Пятый канал.

Костенко пытается всеми силами доказать, что Тарасов без ума от нее, и между ними настоящая страсть. Однако последнее видео заставило поклонников пары засомневаться в чувствах спортсмена. При этом модель призвала хейтеров обратить внимание на себя, прежде чем критиковать совершенно незнакомых людей.