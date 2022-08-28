Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Проживаю нелегкий этап»: Костенко ответила на обвинения в изменах и эскорте

Лейла Алиева
Общество
«Проживаю нелегкий этап»: Костенко ответила на обвинения в изменах и эскорте
Фото: t.me/tarasovfamily

Жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко возмутилась посыпавшимися на нее обвинениям в социальных сетях.

По ее словам, фанаты начали ей отправлять снимки похожих на нее обнаженных девушек с сайтов для взрослых, обвиняя в изменах мужу и эскорте.

— Последние события выбивают меня из колеи. Я проживаю нелегкий этап в своей жизни, никого не трогаю, не обсуждаю, никак не комментирую. Вчера и сегодня получаю порции негатива, оскорблений, унижений, проклятий и угроз. Под каждой фотографией извергается вулкан яда. Достали уже, вот реально, — заявила Костенко.

Также модель отметила, что шквал хейта начался после комментария одной знаменитости. При этом она не уточнила имя этого человека, передает Пятый канал.

Костенко пытается всеми силами доказать, что Тарасов без ума от нее, и между ними настоящая страсть. Однако последнее видео заставило поклонников пары засомневаться в чувствах спортсмена. При этом модель призвала хейтеров обратить внимание на себя, прежде чем критиковать совершенно незнакомых людей.

Знаменитости Дмитрий Тарасов Обвинения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте