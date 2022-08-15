«Он уже не любит»: фанаты решили, что Тарасов охладел к Костенко

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Модель Анастасия Костенко пытается всеми силами доказать, что ее муж, футболист Дмитрий Тарасов без ума от нее, и между ними настоящая страсть. Но последнее видео заставило поклонников пары засомневаться в чувствах спортсмена.

На днях звездные супруги посетили день рождения близкого человека и разместили видео со своим медленным танцем. Большинство пользователей после просмотра ролика решили, что Тарасов полностью охладел к супруге.

«Что-то он отворачивается, Настя!»; «Как мне жалко Настю, такая шикарная женщина, а его взгляд блуждает»; «Он уже не любит, смиритесь!»; «Да, мужики такие, и даже такие красотка им бывают не нужны!»; «Настя так преданно смотрит на него, а он отворачивается, будто его тошнит уже!»; «Дмитрий как будто наказание отбывает», — написали фолловеры.

Костенко не стала молчать и ответила на эти комментарии. Она заявила, что их пара не может быть идеальной. Также модель призвала хейтеров обратить внимание на себя, прежде чем критиковать совершенно незнакомых людей.

— Очень хочу, чтобы женщины, которые подписаны на меня или просто заходят в гости, научились любить и ценить себя! Здравый человек корректирует себя, невротик — людей вокруг! — заявила жена Тарасова, сообщает издание StarHit.

11 августа сообщалось, что Костенко в соцсети пожаловалась на Тарасова. Она упрекнула избранника в том, что он часто напоминает о прошлых ошибках.