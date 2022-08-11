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«Знает мои болевые точки»: Костенко рассказала, что ее раздражает в Тарасове

Юлия Курганова
Общество
«Знает мои болевые точки»: Костенко рассказала, что ее раздражает в Тарасове
Фото: Вечерняя Москва

Модель Анастасия Костенко в соцсети пожаловалась на своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Она упрекнула избранника в том, что он часто напоминает о прошлых ошибках.

— Мне не нравится то, что он очень долго отходит. Достаточно злопамятный, любит вспоминать то, что было, метать стрелки. Знает мои болевые точки и любит туда нажимать, — рассказала жена спортсмена.

Таким образом она отреагировала на аналогичные жалобы Тарасова. Он опубликовал ее в соцсети в неопрятном виде и заявил, что модель «выносит ему мозг» во время конфликтов. Также футболист заявил, что супруга очень злопамятна, сообщает издание StarHit.

В конце июля Костенко рассказала, что счастлива в браке с Тарасовым. Накануне она объяснила, почему буквально с первых дней знакомства поняла серьезные намерения спортсмена.

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