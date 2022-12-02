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Приметы и советы

Стало известно обнадеживающее пророчество Ванги о судьбе России

Анастасия Колоскова
Общество
Стало известно обнадеживающее пророчество Ванги о судьбе России
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Дмитрий Киселев из Подмосковья, который известен как внебрачный сын Вольфа Мессинга, рассказал о пророчестве Ванги относительно будущего России.

— Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать, — процитировал мужчина слова пророчицы, которая, по его словам, явилась ему во сне.

Киселев заверил, что нисколько не сомневается, что предсказание Ванги сбудется. Он рассказал, что ему множество раз на протяжении жизни снились вещие сны.

Мужчина отметил, что болгарская предсказательница раскрыла ему и другие факты о судьбе России, однако он пока не готов о них рассказать, передает КП.

Совсем скоро жители планеты будут встречать новый, 2023 год. По прогнозам многих прорицателей, это время станет для людей периодом тяжелых испытаний и конфликтов. «Вечерняя Москва» совместно с агрегатором «СМИ2» подготовила подборку самых ярких предсказаний от известных медиумов, магов и ясновидящих. Не менее трех важных предсказаний на 2023 год сделала и болгарская ясновидящая Ванга. По предсказаниям прорицательницы, жители планеты в грядущем году переживут катаклизмы и страшные болезни. Среди пророчеств есть и те, в которых говорится, что орбита Земли трансформируется.

Предсказания Россия Ванга
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