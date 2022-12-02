Сергей Гармаш объяснил, почему поехал в ЛНР и ДНР

Фото: Широнина Лидия / АГН Москва

Народный артист России Сергей Гармаш в пятницу, 2 декабря, назвал причину, по которой поехал выступать в Донбасс.

Накануне состоялся концерт знаменитости в Луганском русском драмтеатре имени П. Луспекаева, после чего артист собирается выступить в Першотравневом районном центре культуры и досуга населенного пункта Мангуш в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Гармаша, для него и его коллег проведение выступлений в данных регионах является «большой честью». Актер также добавил, что программа с «жизнеутверждающим названием» «И жизнь, и слезы, и любовь!» была подготовлена специально для жителей присоединенных к России территорий.

— Конечно, если у нас и был какой-то успех, а он, похоже, был, то произошло это благодаря зрителям, энергетику которых невозможно не почувствовать и не откликнуться на нее, — передает слова Гармаша издание aif.ru.

До этого певица Елена Преснякова рассказала «Вечерней Москве», что для ее семьи означает такое понятие, как патриотизм. Солистка группы «Самоцветы» также сообщила, что если из Донбасса поступит приглашение выступить, то она «сразу же поедет».