Экономист Корнеев: конкуренция за топливо между Европой и Азией будет нарастать

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Экономист, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал, что температура воздуха всегда влияет на ценообразование энергоносителей. В настоящее время резко похолодало в Азии и Европе. В связи с этим конкуренция за топливо будет нарастать.

Эксперт отметил, что европейские страны долгое время находились в привилегированном положении, получая топливо из России по невысоким ценам. Теперь же Европе приходится конкурировать с теми странами, в которых сейчас резко возросла потребность в поставках СПГ.

— Конкуренция Европы с Азией за поставки будет нарастать. Раньше СПГ был нужен Евросоюзу только как дополнительный ресурс, таким образом сглаживали пики в потреблении. Сейчас же им нужны совсем другие — очень большие — объемы, — отметил эксперт в комментарии «360».

Корнеев также добавил, что в Европе наблюдается проблема нехватки ректификационных терминалов, к которым стыкуются танкеры. Ее можно решить в течение 2-3 лет.

Во время торгов в четверг, 1 декабря, цена газа в Европе превысила отметку 1650 долларов за одну тысячу кубических метров впервые с середины октября.