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Джигурда назвал причину неудач Бузовой в личной жизни

Анастасия Колоскова
Общество
Джигурда назвал причину неудач Бузовой в личной жизни
Фото: Youtube / Дегустация Личности

Причиной неустроенной личной жизни популярной певицы Ольги Бузовой является то, что находящиеся с ней мужчины не выдерживают конкуренции. Такое мнение высказал актер Никита Джигурда.

— Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили, — заявил артист.

Он подчеркнул, что «не каждому ортодоксальному мужчине» понравится такое повышенное внимание к его пассии.

Джигурда сравнил певицу с еще одной одинокой звездой отечественного шоу-бизнеса — балериной Анастасией Волочковой. Актер добавил, что знаменитым женщинам сложно найти мужчин, которые бы достигли равных с ними высот, передает Пятый канал.

Недавно Ольгу Бузову заметили на романтическом ужине в компании Романа Гриценко, который еще со времен проекта «Дом 2» добивался расположения девушки и признавался в чувствах к ней. Парочка ужинала в интимной обстановке в дорогом ресторане в «Москве Сити».

Роман был одним из участников проекта «Дом 2». На шоу он оказывал активные знаки внимания Ольге: дарил ей цветы и устраивал эффектные сюрпризы, однако та после недавнего развода с Тарасовым не верила в искренность Гриценко и заявляла, что тот просто ищет славы.

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