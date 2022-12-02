Сервис «Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни 2022 года

Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин; Андрей Никеричев / АГН Москва

Сервис «Яндекс. Музыка» определил самые популярные песни уходящего 2022 года. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

Согласно предоставленным данным, самым прослушиваемым альбомом уходящего года стал Hattori от рэперов «Miyagi & Эндшпиль». Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок.

Альбому владикавказских артистов удалось побить рекорд Last One от Morgenstern*, который ранее получил звание самой популярной пластинки. Как уточняется, самой распространяемой среди пользователей песней стал ремейк Егора Крида и Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Шансонье перезаписал припев хита для трека исполнителя.

Звание «Лайк года» получила Анна Asti, начавшая сольную карьеру с песни «Феникс» в январе этого года. Музыкальным открытием 2022 года стал продюсер и битмейкер Aarne. Он стал победителем в номинации «Фрешмен года» благодаря дебютному альбому AA Language, над которым он работал на протяжении нескольких лет.

Во вторник, 29 ноября, американская рок-группа Metallica анонсировала первый за семь лет альбом под названием 72 Seasons. Напомним, что предыдущая пластинка музыкального объединения Hardwired…To Self-Destruct вышла в 2016 году. Релиз нового альбома назначен на 14 апреля 2023 года. Всего в нем будет 12 треков.

*Morgenstern — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.