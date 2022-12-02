Движение транспорта на западе Москвы частично ограничат с 7 декабря

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Движение транспорта будет перекрыто с 7 декабря 2022 года по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 48 по улице Ивана Франко. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 2 декабря.

— С 7 декабря 2022 года по 10 марта 2023 года, с 1 июля по 15 июля 2023 года будет недоступна для движения одна полоса на участке местного проезда в районе дома 48, строение 6 по улице Ивана Франко, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, добавили в департаменте, с 11 марта по 30 июня 2023 года для проезда закроют одну полосу на участках улицы Ивана Франко.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, пояснили в дептрансе.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.