Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение транспорта на западе Москвы частично ограничат с 7 декабря

Георгий Соланович
Город
Движение транспорта на западе Москвы частично ограничат с 7 декабря
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Движение транспорта будет перекрыто с 7 декабря 2022 года по одной полосе на участке местного проезда в районе дома 48 по улице Ивана Франко. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 2 декабря.

— С 7 декабря 2022 года по 10 марта 2023 года, с 1 июля по 15 июля 2023 года будет недоступна для движения одна полоса на участке местного проезда в районе дома 48, строение 6 по улице Ивана Франко, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, добавили в департаменте, с 11 марта по 30 июня 2023 года для проезда закроют одну полосу на участках улицы Ивана Франко.

Движение транспорта на западе Москвы частично ограничат с 7 декабря Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, пояснили в дептрансе.

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.

Транспорт Москва Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте