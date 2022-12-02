Старейший кинооператор «Мосфильма» Сергей Наугольных скончался в возрасте 83 лет

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В российской столице на 84-м году жизни скончался заслуженный работник отечественной культуры, старейший кинооператор студии «Мосфильм» Сергей Наугольных. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.

— Ушел из жизни наш коллега, заслуженный работник культуры РФ, старейший оператор киностудии «Мосфильм» Сергей Сергеевич Наугольных, — говорится в сообщении.

Прощание с ним запланировано на субботу, 3 декабря. По словам режиссера Сергея Соловьева, Наугольных удалось стать одним из первых успешных операторов-камераменов страны, сообщает сайт союза.

Сергей Наугольных родился 17 ноября 1939 года. Он принимал непосредственное участие в съемках таких лент, как «Сталкер», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Леди Макбет Мценского уезда», «Остров», «Сибирский цирюльник», «Азазель», «Ликвидация», и другими.