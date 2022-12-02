МИД РФ возмутился заявлением Франции о создании «трибунала» по Украине

Фото: МИД РФ

Москва возмущена заявлением Министерства иностранных дел Франции о формировании «специального трибунала по преступлениям агрессии России», который не будет иметь ничего общего с настоящим правосудием. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявили в пресс-службе в российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что попытками привлечения Международного уголовного суда западные государства намерены продвигать идею о реализации «очередной откровенно политизированной «судебной» инстанции».

В МИД РФ также добавили, что «приоритетом» для французского правительства якобы стала «борьба с безнаказанностью» на Украине, однако при этом в Париже отказываются замечать «задокументированные военные преступления ВСУ», говорится в публикации на официальном сайте МИД РФ.

До этого стало известно, что французские власти начали работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает попытки Запада учредить трибуналы по событиям на Украине.