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Ведущего телеканала «Дождь» уволили после его слов о помощи российской армии

Георгий Соланович
Общество
Ведущего телеканала «Дождь» уволили после его слов о помощи российской армии
Фото: Youtube / Телеканал Дождь

Телеканал «Дождь»* прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым после того, как он в прямом эфире сказал о помощи российским военнослужащим. Об этом сообщила глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе**.

— В эфире не допустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственным верным и возможным, — пояснила Котрикадзе.

По ее словам, после слов Коростелева у зрителей телеканала сложилось впечатление, якобы «Дождь» отправляет снаряжение российской армии, однако это не так, передает РИА Новости.

28 октября Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр физлиц-иноагентов журналистов Екатерину Котрикадзе и Владимира Роменского**, а также генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву**.

Включение указанных лиц в список связано с «осуществлением политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значится Украина.

*Организация признана в РФ СМИ-иноагентом.

**Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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