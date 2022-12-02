ФСБ провела антитеррористические учения в здании столичного вуза

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Россия, Москва, улица Миклухо-Маклая, 23 Карта всех событий

Сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения в здании столичного вуза. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу в пятницу, 2 декабря.

По данным ведомства, мероприятие проходило в здании Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Целью учений стала отработка действий по пресечению террористического акта. В мероприятии были задействованы силы и средства подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.

В ходе учения столичный Оперативный штаб отработал реагирование на получение информации об угрозе теракта, блокирование и оцепление района его совершения, а также эвакуации граждан с опасной территории.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Подобные учения не проходят даром: 28 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Запорожской области.