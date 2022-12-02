ФСБ провела антитеррористические учения в здании столичного вуза

Сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения в здании столичного вуза. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу в пятницу, 2 декабря.
По данным ведомства, мероприятие проходило в здании Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Целью учений стала отработка действий по пресечению террористического акта. В мероприятии были задействованы силы и средства подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.
В ходе учения столичный Оперативный штаб отработал реагирование на получение информации об угрозе теракта, блокирование и оцепление района его совершения, а также эвакуации граждан с опасной территории.
Подобные учения не проходят даром: 28 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Запорожской области.