«Вкусно — и точка» восстановила долю рынка в РФ, которую занимал McDonald’s

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» восстановила долю рынка в России, которую ранее занимал McDonald’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 2 декабря.

До этого председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен сферы ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что оборот сети ресторанов упал на 15–20 процентов после смены бренда.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» назвали данные Миронова некорректными, добавив, что предприятия сети по всей географии открылись только в сентябре, при этом в течение полугода в ресторанах сети не работала доставка.

— На данный момент «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года, — добавили в пресс-службе. Сообщение передает ТАСС.

До этого сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор выкупит 100 процентов российских активов логистического партнера McDonald's — «HAVI Россия». Сделку предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой.