Неизвестные в масках и камуфляже похитили бизнесмена в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Сабурово Карта всех событий

Группа неизвестных, одетых в камуфляж и балаклавы, похитили бизнесмена в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По неподтвержденным данным, 30-летнего предпринимателя похитили 1 декабря из его собственного «Бентли». Белый микроавтобус перекрыл иномарке бизнесмена выезд из двора, после чего из машины выскочили четверо неизвестных в балаклавах, бронежилетах и камуфляжной форме.

Мужчину вытащили из иномарки, повалили на землю, надели наручники и пакет на голову, погрузили в микроавтобус и увезли. Сам потерпевший сообщил, что злоумышленники угрожали ему паяльной лампой и требовали выдать его пароль от кошелька с криптовалютой.

Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен рассказал похитителям то, что они хотели, после чего пострадавшего выбросили из машины. Оказалось, что предприниматель находился в тот момент в лесу недалеко от деревни Сабурово в Московской области.

Потерпевший вызвал такси и отправился писать заявление в полицию. Примечательно, что счет бизнесмена все еще остался нетронутым, и все 250 биткойнов, которые по нынешнему курсу оцениваются в 262 миллиона рублей, остались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщил Telegram-канал Baza.

Другое похищение произошло в Тамбове 18 ноября. Молодой человек, вместе с братом и отцом, похитил девушку, которая ранее отказалась выходить за него замуж.