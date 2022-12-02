Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Неизвестные в масках и камуфляже похитили бизнесмена в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Неизвестные в масках и камуфляже похитили бизнесмена в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Сабурово Карта всех событий

Группа неизвестных, одетых в камуфляж и балаклавы, похитили бизнесмена в Москве. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По неподтвержденным данным, 30-летнего предпринимателя похитили 1 декабря из его собственного «Бентли». Белый микроавтобус перекрыл иномарке бизнесмена выезд из двора, после чего из машины выскочили четверо неизвестных в балаклавах, бронежилетах и камуфляжной форме.

Мужчину вытащили из иномарки, повалили на землю, надели наручники и пакет на голову, погрузили в микроавтобус и увезли. Сам потерпевший сообщил, что злоумышленники угрожали ему паяльной лампой и требовали выдать его пароль от кошелька с криптовалютой.

Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен рассказал похитителям то, что они хотели, после чего пострадавшего выбросили из машины. Оказалось, что предприниматель находился в тот момент в лесу недалеко от деревни Сабурово в Московской области.

Потерпевший вызвал такси и отправился писать заявление в полицию. Примечательно, что счет бизнесмена все еще остался нетронутым, и все 250 биткойнов, которые по нынешнему курсу оцениваются в 262 миллиона рублей, остались на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщил Telegram-канал Baza.

Другое похищение произошло в Тамбове 18 ноября. Молодой человек, вместе с братом и отцом, похитил девушку, которая ранее отказалась выходить за него замуж.

Подмосковье похитители Московская область Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте