Восьмилетний ребенок пропал на севере Москвы

Фото: Вечерняя Москва

В Бескудниковском районе Москвы ищут пропавшую девочку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», девочка вышла из школы около 15:20 и ушла в неизвестном направлении с неким мужчиной.

Фото: Вечерняя Москва

В этот день фонд «Поиск пропавших детей» подключился к поискам ребенка. В 20:30 координатор группы сообщил, что ребенок найден живым. Сейчас девочка находится дома с родителями.

2 сентября произошел похожий случай. В районе Раменки с детской площадки пропал двухлетний мальчик, который находился там с матерью. Вскоре случайный прохожий обнаружил малыша в Мосфильмовском пруду и вытащил его из воды. Бригада скорой помощи доставила ребенка в медицинское учреждение.