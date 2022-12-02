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Восьмилетний ребенок пропал на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Восьмилетний ребенок пропал на севере Москвы
Фото: Вечерняя Москва

В Бескудниковском районе Москвы ищут пропавшую девочку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», девочка вышла из школы около 15:20 и ушла в неизвестном направлении с неким мужчиной.

Восьмилетний ребенок пропал на севере Москвы Фото: Вечерняя Москва

В этот день фонд «Поиск пропавших детей» подключился к поискам ребенка. В 20:30 координатор группы сообщил, что ребенок найден живым. Сейчас девочка находится дома с родителями.

2 сентября произошел похожий случай. В районе Раменки с детской площадки пропал двухлетний мальчик, который находился там с матерью. Вскоре случайный прохожий обнаружил малыша в Мосфильмовском пруду и вытащил его из воды. Бригада скорой помощи доставила ребенка в медицинское учреждение.

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