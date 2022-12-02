Путин пообещал помочь с реновацией санатория «Маяк» для глухих

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал помочь с реконструкцией санатория «Маяк» для людей с нарушениями слуха в Краснодарском крае и выделить необходимые средства из президентского фонда. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Таким образом российский лидер ответил главе белгородского регионального отделения Всероссийского общества глухих Юрию Шашнину, который рассказал, что на обновление и модернизацию оздоровительного комплекса потребуется порядка 250 миллионов рублей.

По его словам, комплекс был возведен в 1965 году на черноморском побережье для лечения ЛОР-заболеваний. На выделенные средства общество глухих хочет запустить круглогодичную работу «Маяка», а также приобрести специализированное медицинское и реабилитационное оборудование, обустроить спортивные и развивающие площадки.

Глава государства положительно отреагировал на подобную инициативу.

— Давайте мы это сделаем, поможем вам. Я готов сделать это из президентского резервного фонда. Реализовывать будете вы, мы вам только поможем, — цитирует слова президента официальный сайт Кремля.

Владимир Путин 2 декабря проводил встречу с инвалидами и представителями общественных организаций. Во время разговора российский лидер обсудил вопросы социализации людей с ограничениями по здоровью, инклюзивности в образовании и реабилитации.