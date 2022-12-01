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Владимир Путин проведет встречу с инвалидами 2 декабря

Евгений Белоусов
Общество
Владимир Путин проведет встречу с инвалидами 2 декабря
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря с инвалидами и представителями общественных организаций. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря, Владимир Путин в формате видеоконференции проведет встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, — говорится в сообщении.

На встрече президент обсудит вопросы социализации людей с ограничениями по здоровью, инклюзивности в образовании и реабилитации. Кроме того, будет обсуждаться поддержка инвалидов и боевых ветеранов со стороны государства, говорится на официальном сайте Кремля.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Максим Ликсутов рассказал, что в Москве появились такси для перевозок маломобильных граждан в инвалидных креслах. По его словам, в течение следующих трех лет парк таких автомобилей может увеличиться до 150 машин.

23 ноября состоялось открытие благотворительной выставки «Русские узоры» в Российском государственном университете имени А. Н. Косыгина. Она организована Благотворительным фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» и Университетом Косыгина с целью объединения детей и взрослых с разным состоянием здоровья на платформе искусства и творчества.

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