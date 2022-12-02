Российский союз боевых искусств сформировал отряд добровольцев для участия в СВО

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправятся порядка ста спортсменов. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) и зампредседателя правительства Юрий Трутнев.

По его словам, представители данной организации не смогли оставаться в стороне, поэтому был организован отряд добровольцев из 98 человек. Среди них — мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта. Трутнев рассказал, что после соревнований добровольцы отправятся на боевую подготовку, а затем в зону СВО.

Боевое слаживание новобранцев проведут в специальном центре города Гудермеса, где профессиональные инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях будут делиться знаниями, передает ТАСС.

Специальная военная операция на Украине дала толчок к развитию необычных тенденций в обществе. Теперь даже вчерашние заклятые враги из соперничающих футбольных группировок объединились в боевые батальоны, чтобы помочь ребятам, сражающимся против националистов. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, чем занимаются на фронте бывшие хулиганы и как им удается избежать распрей внутри отрядов.