Фото: МЧС России

Россия, Москва, улица Талалихина, 41с16 Карта всех событий

Пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Объект располагается по адресу улица Талалихина, дом 41, строение 16.

По данным источника, из-под кровли комбината исходит черный дым, также наблюдается открытое горение. С территории мясокомбината, по словам источника, эвакуировали 13 человек. При этом по данным МЧС, эвакуированы были 12 граждан.

Пожару присвоен ранг 1-БИС.

Еще один пожар произошел на корабле на Москве-реке, недалеко от Братеевского моста. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. С судна спасли одну женщину — хозяйку, которая жила на корабле.