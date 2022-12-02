Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

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Киево-Печерская Лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал глава Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Теперь в качестве юрлица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко. По словам Зори, соответствующие данные уже зафиксированы в Едином государственном реестре.

На сегодняшний день монастырь находится в управлении Украинской православной церкви (УПЦ). Для ее перехода к ПЦУ необходимы соответствующие решения государственных органов, однако теперь имеется юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкционных ограничениях в отношении религиозных организаций, которые могут быть связаны с Россией.

Согласно документу, украинский кабинет министров в течение двух месяцев должен вынести на рассмотрение Верховной рады проект закона, который запрещает деятельность на территории государства религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации».