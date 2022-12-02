Зеленский запретил религиозные организации, якобы связанные с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения украинского Совета национальной безопасности и обороны о санкционных ограничениях в отношении религиозных организаций, которые могут быть связаны с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, украинский кабинет министров в течение двух месяцев должен вынести на рассмотрение Верховной рады проект закона, который запрещает деятельность на территории государства религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». При этом сам черный список пока не опубликован.

Указ также предписывает силовым ведомствам страны, в том числе СБУ, полиции и другим, активнее заниматься выявлением и противодействием «подрывной деятельности», которую якобы ведут российские спецслужбы в религиозной среде на Украине.

Указ уже прокомментировал депутат Алексей Гончаренко. По его словам, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже подала законопроект, предусматривающий запрет Русской православной церкви и связанных с ней организаций на территории Украины, а также расторжение с Украинской православной церковью Московского патриархата «всех договоров аренды церквей, лавр и других памятников», передает РИА Новости.

До этого Зеленский заявлял, что на Украине необходимо создать условия, при которых какие-либо «зависимые от страны-агрессора деятели не будут иметь возможности манипулировать украинцами».

22 ноября стало известно, что Служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой.