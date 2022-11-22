СМИ: СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала проведение обысков в Киево-Печерской лавре. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает украинское издание «Страна».

Издание опубликовало кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с Киево-Печерской лаврой. Украинская служба безопасности на данный момент не дает каких-либо комментариев по этому поводу, сообщает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября сотрудники СБУ начали проверку видеофрагментов с «пророссийскими» песнопениями в Киево-Печерской лавре. Видео, о котором идет речь, выложил в Сеть священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян.

Во вторник, 15 ноября, СБУ возбудила уголовное дело после богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию. Дело возбуждено по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны.

На Украине это не первый случай резкой реакции на русский язык, несмотря на то, что он является языком общения для миллионов украинцев. Местные власти годами вводят запреты на его использование. О том, как и зачем официальный Киев пытается искоренить русский язык — в материале «Вечерней Москвы».