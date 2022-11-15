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СБУ возбудила уголовное дело после «песнопений о России» в Киево-Печерской лавре

Анастасия Колоскова
В мире
СБУ возбудила уголовное дело после «песнопений о России» в Киево-Печерской лавре
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело после богослужебных песнопений в Киево-Печерской лавре, которые якобы прославляли Россию. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Telegram-канале украинского ведомства.

— Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника «Киево-Печерская лавра», — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что дело возбуждено по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» Уголовного кодекса страны, передает РИА Новости.

13 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что СБУ начала проверку информации о так называемых пророссийских песнопениях в Киево-Печерской лавре. Видео с песней разместил в сети священник православной церкви Украины Михаил Емельян.

На следующий день наместник лавры Павел сообщил, что священника Захария отстранили, после того как во время его служения прозвучала песня «Звон плывет, плывет над Россией». Он уточнил, что композиция не являлась молебном, а Украинская православная церковь молится «за Украину и за мир».

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