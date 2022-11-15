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Священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений из-за «песнопений о России»

Юлия Курганова
В мире
Священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений из-за «песнопений о России»
Фото: Роман Наумов / CC BY-SA 4.0

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел в понедельник, 14 ноября, сообщил, что священника Захария отстранили от богослужений.

Он уточнил в видеообращении, что Захарий был отстранен после того, как во время его служения прозвучала песня «Звон плывет, плывет над Россией». По словам наместника Киево-Печерской Лавры, эта композиция не являлась молебном, а Украинская православная церковь молится «за Украину и за мир», сообщает портал «Газета».

13 ноября украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Служба безопасности Украины начала проверку информации о «пророссийских» песнопениях в Киево-Печерской лавре. Видео с данной песней опубликовал священник Православной церкви Украины Михаил Емельян.

В последнее время на Украине участились случаи борьбы с русской культурой. Так, 11 октября в центре Киева демонтировали памятник великому российскому поэту Александру Пушкину. Как утверждается, снос монумента посвятили лейтенанту Вооруженных сил Украины Денису Антипову.

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