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Белый дом прокомментировал слова Байдена про готовность к диалогу с Путиным

Евгений Жуков
В мире
Белый дом прокомментировал слова Байдена про готовность к диалогу с Путиным
Фото: whitehouse

Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, Байден четко заявил, что он не планирует ввести диалог с Путиным на данный момент. Помимо этого Кирби рассказал, что глава российского государства абсолютно не проявляет интереса к переговорам.

— Президент (США — прим. «ВМ») не имел в виду, что сейчас время для переговоров, — подчеркнул американский политик.

Кирби в очередной раз повторил, что, по мнению Белого дома, украинская тематика должна обсуждаться только в присутствии представителей Киева. Он также добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом конфликте.

По мнению американских властей, украинский лидер Владимир Зеленский на сегодняшний день не готов к дипломатическому урегулированию конфликта с Москвой, передает ТАСС.

Накануне американский лидер заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом диалог состоится, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта.

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