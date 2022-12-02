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В Забайкалье на руднике по добыче золота обрушилась порода

Евгений Жуков
Происшествия
В Забайкалье на руднике по добыче золота обрушилась порода
Фото: 42.mchs.gov.ru

В Забайкалье на руднике по добыче золота обрушилась порода. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняется, под завалами находится один человек.

— В одном из штреков рудника «Омчак» обрушилась горная порода. В этот момент на участке находились четыре человека, один из них оказался под завалами, — передает ТАСС.

В июле в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода. Из шахты вывели на поверхность 188 горняков из 190. Двое горняков погибли. В пресс-службе компании уточнили, что семьям обоих погибших будет оказана всесторонняя помощь.

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