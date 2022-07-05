Спасатели нашли тело второго погибшего горняка на шахте в Кузбассе

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Тело второго горняка, с которым была потеряна связь на шахте в Кузбассе, найдено. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

По данным МЧС, в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода. После обрушения породы из шахты вывели на поверхность 188 горняков из 190.

Двое горняков погибли. В пресс-службе компании уточнили, что семьям обоих погибших будет оказана всесторонняя помощь, передает РИА Новости.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. При трагедии пострадали более сотни человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную компенсацию в размере 25 тысяч рублей.