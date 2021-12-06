Дети погибших на «Листвяжной» шахтеров будут ежемесячно получать по 25 тысяч рублей

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Дети горнорабочих, которые погибли при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут ежемесячно получать от предприятия выплату в размере 25 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе объекта.

— Принято решение о выплате ежемесячного пособия в размере 25 000 рублей на каждого ребенка из семей погибших шахтеров до их совершеннолетия, — цитирует сообщение ТАСС.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших с тяжелыми травмами получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

В этот же день сообщалось, что семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области уже выплатили почти 380 миллионов рублей. Средства получили 114 пострадавших при ЧП и 49 семей погибших.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.