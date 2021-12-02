Семьи погибших и пострадавших при аварии на «Листвяжной» получили почти 380 миллионов рублей

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выплатили почти 380 миллионов рублей. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

Средства получили 114 пострадавших при ЧП и 49 семей погибших. В настоящее время выплаты продолжаются, пишет ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек, а пострадало 99.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя.

27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.