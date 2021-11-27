Директора кузбасской шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Директора кузбасской шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца. Об этом стало известно в субботу, 27 ноября.

По версии следствия, директор знал об опасной концентрации метана в горных выработках вплоть до 25 ноября, когда произошло ЧП, пишет ТАСС.

Накануне Махраков не признал вину в нарушении норм безопасности.

Директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименока задержали по уголовному делу о гибели рабочих 25 ноября. Им предъявили обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, по делу о ЧП на шахте на два месяца был арестован инспектор Ростехнадзора. Он обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей. Всего госпитализированы были 58 человек.