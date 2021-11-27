Инспектора Ростехнадзора арестовали на два месяца по делу о ЧП на шахте «Листвяжная»

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Инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин арестован на два месяца по делу о взрыве на шахте «Листвяжная». Об этом стало известно в субботу, 27 ноября.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, до 26.01.2022, — цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

Правоохранителям удалось установить, что в ноябре 2021 года подозреваемые плохо исполнили свои обязанности и без посещения штрека составили документы о его проверке.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.