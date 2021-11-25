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Число жертв при инциденте в шахте «Листвяжная» превысило 50

Иван Юминов

Происшествия
Число жертв при инциденте в шахте «Листвяжная» превысило 50
Фото: СК РФ

При взрыве метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 ноября.

— Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей, — отмечается на сайте агентства.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлен 51 пострадавший в результате задымления. По последним данным, число погибших составляет 52 человека.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.

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