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Одиннадцать горноспасателей попали в больницу после работ на шахте в Кузбассе

Юлия Курганова

Происшествия
Одиннадцать горноспасателей попали в больницу после работ на шахте в Кузбассе
Фото: МЧС

Одиннадцать горноспасателей госпитализировали в результате спасательных работ на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где накануне, по предварительным данным, взорвался метан. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

— В больницы попали также 11 горноспасателей, один с черепно-мозговой травмой, 10 человек с отравлением, — рассказал он журналистам, передает ТАСС.

Глава Кемеровской области подчеркнул, что состояние госпитализированных не вызывает серьезных опасений у медиков, угрозы для их жизни нет.

Число жертв при инциденте в шахте «Листвяжная» превысило 50. При взрыве метана на шахте в Кемеровской области, по предварительным данным, погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.

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