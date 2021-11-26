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Число пострадавших при ЧП на шахте в Кемеровской области выросло до 63

Полина Долганова

Происшествия
Число пострадавших при ЧП на шахте в Кемеровской области выросло до 63
Фото: kemobl.ru

Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», где произошел выброс метана, возросло до 63 человек. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.

По его словам, 50 человек находятся в настоящее время в медицинских учреждениях, а еще 13 пострадавших лечатся амбулаторно.

При этом Херасков уточнил, что состояние 11 горноспасателей, которые пострадали в результате работ на шахте, оценивается как нормальное.

— Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет, — цитирует замминистра ТАСС.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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