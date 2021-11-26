СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте в Кузбассе

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе СК по Кемеровской области.

— Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить, что в ноябре 2021 года подозреваемые плохо исполнили свои обязанности и без посещения штрека составили документы о его проверке.

Недавно сообщалось, что в шести предприятиях по добыче полезных ископаемых в Кузбассе, помимо того, где произошел взрыв, прокуратура выявила нарушения после проверки на взрывоопасность.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.