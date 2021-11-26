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Нарушения выявили на шести шахтах в Кузбассе после проверок на взрывоопасность

Полина Долганова

Общество
Нарушения выявили на шести шахтах в Кузбассе после проверок на взрывоопасность
Фото: kemobl.ru

В шести предприятиях по добыче полезных ископаемых на Кузбассе, помимо того, где произошел взрыв, выявили нарушения после проверки на взрывоопасность. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Так, по результатам проверок удалось установить, что некоторые шахты эксплуатируются не по правилам промышленной безопасности, в некоторых организациях работники позволяют себе слишком долгий отдых, а в других сотрудники не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего по результатам проверок было возбуждено 28 дел об административных нарушениях, подытожили в ведомстве.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек.

По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Количество пострадавших выросло до 57 человек. Большинство из них шахтеры, однако среди пострадавших есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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