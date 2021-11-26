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Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 57 человек

Юлия Курганова

Происшествия
Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 57 человек
Фото: kemobl.ru

Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 57 человек.

Большинство из них шахтеры, но среди пострадавших, по словам губернатора региона Сергея Цивилева, 11 горноспасателей.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации. У большинства пациентов диагностировано отравление продуктами горения, отметили врачи, передает ТАСС.

Число жертв при инциденте в шахте «Листвяжная» превысило 50. При взрыве метана на шахте в Кемеровской области, по предварительным данным, погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об их аресте.

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