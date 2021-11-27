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Директор шахты «Листвяжная» не признал вину по делу о нарушении мер безопасности

Полина Долганова

Происшествия
Директор шахты «Листвяжная» не признал вину по делу о нарушении мер безопасности
Фото: Прокуратура Кемеровской области

Директор шахты «Листвяжная» не признал вину в нарушении норм безопасности. Об этом стало известно в субботу, 27 ноября.

— Вину в инкриминируемых деяниях не признал, — цитирует представителя следствия РИА Новости.

Директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка задержали по уголовному делу о гибели рабочих 25 ноября. Им предъявили обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, по делу о ЧП на шахте на два месяца был арестован инспектор Ростехнадзора. Он обвиняется в «Халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц».

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

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