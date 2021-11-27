Число госпитализированных после взрыва на шахте «Листвяжная» возросло до 58

Фото: Прокуратура Кемеровской области

Число госпитализированных после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 58. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

— В данный момент в стационарах находятся 58 человек, — цитирует сообщение ТАСС.

26 ноября из шахты «Листвяжная» спасли живого человека. Им оказался врач Александр Заковряшин, который вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, пострадавших в результате ЧП. Мужчину доставили в больницу.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября стало известно, что директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину в нарушении норм безопасности.

В этот же день инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на два месяца. Он обвиняется по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».