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Врачи рассказали о состоянии спасателя, выжившего в шахте в Кузбассе

Полина Долганова

Общество
Врачи рассказали о состоянии спасателя, выжившего в шахте в Кузбассе
Фото: СК РФ

Выживший после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе спасатель и врач Александр Заковряшин пребывает в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил заместитель главного врача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

По его словам, пострадавшего доставили в медучреждение около 12:00.

В настоящее время пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По предварительным данным, у Заковряшина выявили переохлаждение и отравление горючим.

Агаларян подытожил, что, несмотря на тяжелое состояние, спасатель обязательно выздоровеет, передает РИА Новости.

Известно, что Заковряшин является врачом. В шахте он вместе с другими специалистами пытался спасти горняков, которые пострадали в результате ЧП.

Накануне сообщалось, что из шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел выброс метана, спасли живого человека.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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