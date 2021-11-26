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Одного шахтера нашли живым после ЧП в Кемеровской области

Полина Долганова

Происшествия
Одного шахтера нашли живым после ЧП в Кемеровской области
Фото: kemobl.ru

Из шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел выброс метана, спасли живого шахтера. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, в настоящее время в шахте задействованы три спасательных отделения, в которых насчитывается в общей сложности 17 человек.

— Есть предварительное сообщение, что именно эти люди сейчас нашли еще одного живого шахтера. Это секунду назад, — цитирует Чуприяна РИА Новости.

По последним данным, пострадавшего уже везут в больницу.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.

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