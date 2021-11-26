Выжившим в шахте «Листвяжная» оказался спасатель

Фото: СК РФ

Выжившим в шахте «Листвяжная» оказался не работник предприятия, а спасатель Заковряшин. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

— Был обнаружен спасатель Заковряшин, — заявил он.

Отмечается, что ранее спасателя считали погибшим, пишет РИА Новости.

По данным Telegram-канала Mash, у спасателя диагностировано переохлаждение, также он надышался угарным газом.

До этого стало известно, что из шахты «Листвяжная», где 25 ноября произошел выброс метана, ранее спасли живого человека. Пострадавшего отвезли в больницу.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Вскоре им предъявят обвинение, ведомство намерено ходатайствовать об аресте.

Кемеровская область с 26 ноября объявила трехдневный траур по погибшим.