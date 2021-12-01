Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 99

Фото: МЧС

Число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области выросло до 99. Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 1 декабря.

— По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте «Листвяжная» пострадало 99 человек, 51 погиб, — приводит сообщение ТАСС.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана.

В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Им предъявили обвинения, главу объекта арестовали на два месяца.