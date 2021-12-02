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Семьи погибших на «Листвяжной» дополнительно получат по миллиону рублей

Полина Долганова

Общество
Семьи погибших на «Листвяжной» дополнительно получат по миллиону рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семьи погибших на шахте «Листвяжная» дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

По его словам, семьи пострадавших с тяжелыми травмами получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 200 тысяч.

— Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно — 75 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, в период простоя шахты заработную плату все равно получат не только сотрудники объекта, но и подрядчики.

Накануне сообщалось, что семьям погибших и пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области уже выплатили почти 380 миллионов рублей. Средства получили 114 пострадавших при ЧП и 49 семей погибших.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Предварительной причиной инцидента, по данным Генпрокуратуры, стал взрыв метана. В больницы доставлены 63 пострадавших в результате задымления. По последним данным, погиб 51 человек, а пострадало 99.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова арестовали на два месяца.

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