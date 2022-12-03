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Сборная Сербии вылетела с Чемпионата мира по футболу

Егор Провоторов
Спорт
Сборная Сербии вылетела с Чемпионата мира по футболу
Фото: Pixabay

Сборная Сербии вылетела с Чемпионата мира по футболу в Катаре, проиграв в матче третьего тура группового этапа соревнований национальной команде Швейцарии со счетом 2:3. Встреча группы G прошла на арене «Стэдиум 974» в Катаре.

Счет на 20-й минуте открыл швейцарец Шердан Шакири. Спустя шесть минут серб Александр Митрович сделал счет ничейным, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел балканскую сборную вперед.

В концовке первого тайма сборная Швейцарии сравняла счет усилиями Брила Эмболо, а на 48-й минуте Ремо Фройлер установил окончательный результат матча на табло.

В параллельном матче сборная Бразилии уступила национальной команде Камеруна со счетом 0:1. Это не помешало ей занять первое место в группе G. В плей-офф «селесао» сыграют против Южной Кореи. Занявшие вторую строчку швейцарцы в 1/8 финала сразятся со сборной Португалии.

Накануне корейцы обыграли португальцев и завоевали путевку в плей-офф. Победный гол азиатская сборная забила в добавленное время, тем самым лишив места в 1/8 финала национальную команду Уругвая.

Футбол Швейцария Камерун Бразилия Сербия
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