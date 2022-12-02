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Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ

Георгий Соланович
Спорт
Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ
Фото: shutterstock

Сборная Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла команду Португалии и таким образом вышла в плей-офф турнира. Встреча закончилась в пятницу, 2 декабря, со счетом 2:1 в пользу корейцев.

Голами в составе победителей отличились Ким Ен Гвон (27 минута) и Хван Хи Чхан (91). У португальцев голом отметился Рикарду Орта (5).

Таким образом, из группы H в плей-офф турнира вышли Португалия (6 очков) и Южная Корея (4). Команды из Уругвая (4) и Ганы (3) расположились на третьем и четвертом местах соответственно.

30 ноября сборная Аргентины одолела польскую сборную в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды. Аргентинцы таким образом вышли в плей-офф турнира.

Аргентинцам в 1/16 финала турнира придется сыграть с австралийской сборной, которая вышла из своей группы со второго места. Австралийской сборной удалось одолеть соперника со счетом 1:0. Единственный и победный мяч в ворота датской сборной забил Мэттью Леки на 60-й минуте матча.

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