Джо Байден потерял ориентацию в пространстве на встрече с принцем Уильямом

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Американскому президенту Джо Байдену потребовалась помощь для выхода со встречи с наследным принцем Соединенного Королевства Уильямом. Об этом свидетельствует запись, опубликованная изданием CPAN.

Встреча главы Белого дома с принцем и принцессой Уэльскими проходила на открытом воздухе у возле Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Байден был удивлен отсутствием на своем госте пальто, несмотря на прохладную погоду.

— Где ваше пальто? Рад видеть вас снова, — сказал американский лидер принцу Уильяму.

После этого они провели короткий диалог, а по итогам приветственной встречи Джо Байден сделал шаг в одну сторону, однако охранники попросили политика сменить направление. После недолгого замешательства президент США последовал в указанную ему сторону.

Принц вместе с супругой Кейт Миддлтон находятся в Бостоне для участия во вручении наград в рамках премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уэльским для поощрения предпринимателей, которые работают над проблемами окружающей среды. По информации РИА Новости, Байден прибыл в штат Массачусетс для сбора денег на политические нужды.

Джо Байден находится на посту президента уже более года. Однако за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.