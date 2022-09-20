Деменция или псих? Самые странные выходки Байдена за период его президентства

Фото: whitehouse

Президент Джо Байден вот уже больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

Рукопожатие с пустотой

Особенно всех поразил случай, произошедший с Джо Байденом в ходе выступления в Гринсборо (Северная Каролина, США). После непродолжительной речи президент отвернулся от зрителей и протянул руку для рукопожатия... пустоте.

Глава государства прибыл тогда в Гринсборо, где выступил с речью в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете для оказания давления на Конгресс, чтобы члены палаты приняли закон об инновациях, который позволит увеличить финансирование производства полупроводников в стране, пишет Daily Mail.

Последней фразой лидера стали следующие слова: «Да благословит вас всех Господь». Потом он повернулся, словно бы для того, чтобы что-то сказать, и тут же протянул свою руку в никуда. После Байден начал растерянно ходить по сцене. Когда же прозвучала музыка, знаменующая завершение выступления лидера страны, он и вовсе отвернулся от аудитории.

Такие странности в поведении лидера США вызвали волну хейта и возмущения. Многие тогда начали обсуждать обострение хронических болезней президента, указав на возможное ухудшение когнитивных функций у главы государства. После этого инцидента в Конгрессе США и вовсе призвали объявить импичмент президенту.

Внезапный уход

В сентябре прошлого года в Сети распространилось видео, как американский глава ушел во время выступления его супруги Джилл Байден. Внимание президента что-то отвлекло, и он тут же покинул сцену. Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. В тот день глава государства и первая леди приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учащимися ситуацию с пандемией COVID-19 и вакцинацию. В какой-то момент выступления Джилл президент уединился, но позже вернулся и выступил с трибуны. Что произошло в тот момент с американским лидером, до сих пор остается тайной, так как официальных пояснений не последовало.

Эй, как там тебя

Весной прошлого года американский лидер во время поздравления женщин-военнослужащих допустил серьезную оплошность, которая разлетелась по всем западным СМИ. Глава государства забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял в паре метрах от него.

— Я бы хотел выразить благодарность бывшему генералу. Я продолжаю называть его генералом, но мой… парень вон там, который управляет этим подразделением… — отметил Байден.

Спустя несколько месяцев курьез повторился. Но на этот раз президент запамятовал имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Конфуз случился на презентации проекта, в котором участвовали Байден, Моррисон и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Байден после диалога по видеосвязи поблагодарил тогдашнего премьера Соединенного Королевства, назвав его по имени, а потом, сделав паузу, повернулся к экрану со Скоттом Моррисоном, показал на него пальцем и сказал, что признателен в том числе и премьеру Австралии.

Сукин сын

В январе 2022 года от президента США досталось репортеру телеканала Fox News Питеру Дуси. Байден назвал его «тупым сукиным сыном», когда отвечал на вопросы на мероприятии в Белом доме.

Журналист спросил у главы Белого дома, будет ли президент отвечать на вопрос об инфляции, которая может стать «политической обузой» накануне промежуточных выборов в парламент. Байден, в свою очередь, назвал слова репортера «ценным замечанием».

— Больше инфляции, — сказал тихо президент, а потом почти незаметно, глядя на Дуси, прошептал: — Что за тупой сукин сын...

Спустя время репортер рассказал, что Байден звонил ему, чтобы извиниться за свои высказывания.

Как отсюда выйти?

Очередным поводом для насмешек стало поведение Байдена после выступления в Бостоне.

Американский лидер произнес торжественную речь в Библиотеке имени Кеннеди, а потом растерялся и не смог самостоятельно уйти со сцены. Президенту пришлось позвать на помощь ассистентов, и лишь с их помощью он покинул трибуны.

Видео с этим инцидентом быстро распространилось в Сети и стало поводом для насмешек.

Деменция крепчает?

По словам врача-онколога Михаила Данилова, Байден в свое время перенес онкологическое заболевание — рак кожи. С этим недугом он боролся еще задолго до того, как вступил на должность главы Белого дома.

Эксперт уточнил, что именно онкология и вызвала у него деменцию:

— Только деменцией можно объяснить странное поведение президента США. При ней у человека возникает забывчивость. Афазия, возникновение невнимательности, проблемы с речевым аппаратом.

Двигательная активность при приобретенном слабоумии тоже возникает. Это может быть апраксия, когда человек не способен контролировать свое тело и последовательность своих действий:

— Вылечить деменцию невозможно. Ее можно только контролировать, отодвигая возникновение тяжелой стадии, когда у человека наступает полная деградация по всем направлениям.

Эксперт не взялся оценивать стадию течения болезни американского лидера, но заметил, что у него проблемы возникают «волнообразно»:

— Складывается впечатление, что он забывает принять препараты или за ним плохо следят врачи, которым он доверил лечение. Так как только в период острой стадии у человека наступают такие странные повадки.

Если президент не будет своевременно проходить терапию, то он потеряет способность самостоятельно употреблять пищу, у него возникнут социальная дезориентация и резкие эмоциональные всплески. В то же время эксперт исключил наличие у главы государства психологических нарушений.