Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Деменция или псих? Самые странные выходки Байдена за период его президентства

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Деменция или псих? Самые странные выходки Байдена за период его президентства
Фото: whitehouse

Президент Джо Байден вот уже больше года возглавляет Соединенные Штаты Америки, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. Многие представители политической элиты полагают, что глава Белого дома болен деменцией и именно этим объясняются его выходки. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

Рукопожатие с пустотой

Особенно всех поразил случай, произошедший с Джо Байденом в ходе выступления в Гринсборо (Северная Каролина, США). После непродолжительной речи президент отвернулся от зрителей и протянул руку для рукопожатия... пустоте.

Глава государства прибыл тогда в Гринсборо, где выступил с речью в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете для оказания давления на Конгресс, чтобы члены палаты приняли закон об инновациях, который позволит увеличить финансирование производства полупроводников в стране, пишет Daily Mail.

Последней фразой лидера стали следующие слова: «Да благословит вас всех Господь». Потом он повернулся, словно бы для того, чтобы что-то сказать, и тут же протянул свою руку в никуда. После Байден начал растерянно ходить по сцене. Когда же прозвучала музыка, знаменующая завершение выступления лидера страны, он и вовсе отвернулся от аудитории.

Такие странности в поведении лидера США вызвали волну хейта и возмущения. Многие тогда начали обсуждать обострение хронических болезней президента, указав на возможное ухудшение когнитивных функций у главы государства. После этого инцидента в Конгрессе США и вовсе призвали объявить импичмент президенту.

Внезапный уход

В сентябре прошлого года в Сети распространилось видео, как американский глава ушел во время выступления его супруги Джилл Байден. Внимание президента что-то отвлекло, и он тут же покинул сцену. Кадры опубликовал телеканал C-SPAN. В тот день глава государства и первая леди приехали в школу в Вашингтоне, чтобы обсудить с учащимися ситуацию с пандемией COVID-19 и вакцинацию. В какой-то момент выступления Джилл президент уединился, но позже вернулся и выступил с трибуны. Что произошло в тот момент с американским лидером, до сих пор остается тайной, так как официальных пояснений не последовало.

Эй, как там тебя

Весной прошлого года американский лидер во время поздравления женщин-военнослужащих допустил серьезную оплошность, которая разлетелась по всем западным СМИ. Глава государства забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял в паре метрах от него.

— Я бы хотел выразить благодарность бывшему генералу. Я продолжаю называть его генералом, но мой… парень вон там, который управляет этим подразделением… — отметил Байден.

Спустя несколько месяцев курьез повторился. Но на этот раз президент запамятовал имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Конфуз случился на презентации проекта, в котором участвовали Байден, Моррисон и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Байден после диалога по видеосвязи поблагодарил тогдашнего премьера Соединенного Королевства, назвав его по имени, а потом, сделав паузу, повернулся к экрану со Скоттом Моррисоном, показал на него пальцем и сказал, что признателен в том числе и премьеру Австралии.

Сукин сын

В январе 2022 года от президента США досталось репортеру телеканала Fox News Питеру Дуси. Байден назвал его «тупым сукиным сыном», когда отвечал на вопросы на мероприятии в Белом доме.

Журналист спросил у главы Белого дома, будет ли президент отвечать на вопрос об инфляции, которая может стать «политической обузой» накануне промежуточных выборов в парламент. Байден, в свою очередь, назвал слова репортера «ценным замечанием».

— Больше инфляции, — сказал тихо президент, а потом почти незаметно, глядя на Дуси, прошептал: — Что за тупой сукин сын...

Спустя время репортер рассказал, что Байден звонил ему, чтобы извиниться за свои высказывания.

Как отсюда выйти?

Очередным поводом для насмешек стало поведение Байдена после выступления в Бостоне.

Американский лидер произнес торжественную речь в Библиотеке имени Кеннеди, а потом растерялся и не смог самостоятельно уйти со сцены. Президенту пришлось позвать на помощь ассистентов, и лишь с их помощью он покинул трибуны.

Видео с этим инцидентом быстро распространилось в Сети и стало поводом для насмешек.

Деменция крепчает?

По словам врача-онколога Михаила Данилова, Байден в свое время перенес онкологическое заболевание — рак кожи. С этим недугом он боролся еще задолго до того, как вступил на должность главы Белого дома.

Эксперт уточнил, что именно онкология и вызвала у него деменцию:

— Только деменцией можно объяснить странное поведение президента США. При ней у человека возникает забывчивость. Афазия, возникновение невнимательности, проблемы с речевым аппаратом.

Двигательная активность при приобретенном слабоумии тоже возникает. Это может быть апраксия, когда человек не способен контролировать свое тело и последовательность своих действий:

— Вылечить деменцию невозможно. Ее можно только контролировать, отодвигая возникновение тяжелой стадии, когда у человека наступает полная деградация по всем направлениям.

Эксперт не взялся оценивать стадию течения болезни американского лидера, но заметил, что у него проблемы возникают «волнообразно»:

— Складывается впечатление, что он забывает принять препараты или за ним плохо следят врачи, которым он доверил лечение. Так как только в период острой стадии у человека наступают такие странные повадки.

Если президент не будет своевременно проходить терапию, то он потеряет способность самостоятельно употреблять пищу, у него возникнут социальная дезориентация и резкие эмоциональные всплески. В то же время эксперт исключил наличие у главы государства психологических нарушений.

Врачи Джо Байден Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте