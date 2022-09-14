В дееспособности Байдена усомнились после очередной нелепой ситуации

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в минувший вторник, 13 сентября, нарвался на критику от пользователей социальных сетей из-за растерянного внешнего вида после выступления в Бостоне.

Глава Белого дома произнес торжественную речь в президентской библиотеке имени Джона Кеннеди, после чего оказался в растерянности и не сумел самостоятельно покинуть сцену. Американский лидер позвал на помощь своих ассистентов и ушел с трибуны только лишь с их помощью, пишет РИА Новости.

Читатели издания Sky News усомнились в дееспособности президента Соединенных Штатов. Некоторые назвали поведение Байдена нелепым, другие указали на снижение умственных способностей в силу преклонного возраста, третьи посоветовали американскому лидеру оставаться дома, а не выступать с трибун.

Байден, которому в 2022 году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют политика в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда политик теряет ход мыслей.

До этого Джо Байден упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Главу государства сразу же окружили сотрудники Секретной службы и помогли ему встать.